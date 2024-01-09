وزير البترول: قطاع التعدين المصري يشهد تطويرا شاملا في كل أنشطته

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين المصري يشهد تطويرا وتحديثا شاملا في كل أنشطته وتعظيما للاستثمارات المتدفقة إليه من خلال تنفيذ برنامج إصلاح وتطوير متكامل أسفر بالفعل عن تعظيم تنافسية هذا القطاع وجاذبيته للاستثمارات العربية والأجنبية، واجتذاب شركات ومستثمرين للعمل في مصر من خلال المزايدات الخاصة بالبحث عن الذهب والمعادن التي تم طرحها وفق النظم والممارسات الجديدة.

الاجتماع التشاوري التاسع لوزراء الثروة المعدنية

جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول في الاجتماع التشاوري التاسع لوزراء الثروة المعدنية العرب بالعاصمة السعودية الرياض، على هامش مؤتمر التعدين الدولي المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 يناير.

تطوير التشريعات في مجال التعدين

وأشار الملا إلى أن المحاور السبع التي تضمنها هذا البرنامج اهتمت بتطوير التشريعات في مجال التعدين، وتعديل النظام المالي، ونظام التراخيص بما يتواكب مع النماذج العالمية الناجحة، وتبني سياسات تعظيم القيمة المضافة والعائد من المعادن، وبناء القدرات البشرية، والتحول الرقمي وتطوير إستراتيجيات التعدين والترويج للفرص الاستثمارية.

الجهود والمبادرات العربية المشتركة

واستعرض الاجتماع الجهود والمبادرات العربية المشتركة لتطوير العمل التعديني، حيث تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من النظام الاسترشادي التعديني الذي أعدته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، ورقمنة بيانات إنتاج الخامات التعدينية في الدول العربية بنظام ذكاء الأعمال، وتطور منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية، فضلا عن استعراض المبادرة الخاصة بإعادة تأهيل المناجم والمحاجر القديمة لتحقيق تنمية مستدامة، واستعراض تطورات المنصة العربية لمعادن المستقبل وتحديداً معادن الطاقة النظيفة كمرحلة أولى وإطلاقها رسمياً خلال الاجتماع واستعراض أهم ما تم التوصل إليه حتى تاريخه.