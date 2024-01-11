أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة من شركات الاتصالات.. اعرف أقل الباقات

أعلنت شركات الاتصالات المختلفة العاملة في مصر «أورنج، وفودافون، واتصالات مصر، والمصرية للاتصالات»، عن أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2024، بعد موافقة الجهاز القومي للاتصالات عليها.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، الباقات الأقل سعراً للمواطنين بين الشركات المختلفة.

وكانت شركة المصرية للاتصالات «we» أعلنت أيضاً في 5 يناير، عن تفاصيل أسعار الباقات الجديدة.

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة من شركات الاتصالات

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أقل باقات الإنترنت الأرضي في شركات الاتصالات المختلفة.

أورنج

- باقة تصل سرعتها إلى 30 ميجا، سعرها 160 جنيهاً، «140 جيجابايت».

- باقة تصل سرعتها إلى 30 جيجا، سعرها 225 جنيهاً، «200 جيجابايت».

- باقة تصل سرعتها إلى 30 جيجا، سعرها 280 جنيهاً، «250 جيجابايت».

- باقة تصل سرعتها إلى 30 جيجا، سعرها 325 جنيهاً، «300 جيجابايت».

فودافون

- باقة تصل سرعتها إلى 30 ميجا، سعرها 160 جنيهاً، «140 جيجابايت».

- باقة تصل سرعتها إلى 30 جيجا، سعرها 225 جنيهاً، «200 جيجابايت».

- باقة تصل سرعتها إلى 30 جيجا، سعرها 330 جنيهاً، «300 جيجابايت».

اتصالات مصر

- باقة Home 4G 170.. سعرها 170 جنيهاً غير شاملة الضرائب.

- باقة Home 4G 260.. سعرها 260 جنيهاً غير شاملة الضرائب.

المصرية للاتصالات «وي»

الباقات الأقل سعر في شركة المصرية للاتصالات «وي»، تصل سرعتها إلى 30 ميجا، كالتالي:

- باقة سعرها 160 جنيهاً، «140 جيجابايت».

- باقة سعرها 225 جنيهاً، «200 جيجابايت».

- باقة سعرها 280 جنيهاً، «250 جيجابايت».