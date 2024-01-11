باحث سياسي: مجلس الأمن آلية تنفيذية لأحكام «العدل الدولية» بشأن جرائم الاحتلال

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إنّ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية تكون قانونية استشارية، وليست ملزمة، إلا إذا لجأن الأطراف المتنازعة إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يشكل الآلية التنفيذية للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

مجلس الأمن الدولي يصطدم بحائط «الفيتو»

وأضاف «سلامة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أنّ مجلس الأمن الدولي دائماً ما يصطدم بحائط «الفيتو»، الذي من المتوقع أن تشهره الولايات المتحدة الأمريكية ضد أي قرار يضر بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أستاذ العلوم السياسية أنه حتى يمكن الحصول على قرارات ملزمة، يجب أن تلجأ الأطراف إلى القوى التي لديها المسؤولية الأولى في حفظ الأمن والسلم الدوليين، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، حيث أن محكمة العدل الدولية تحكم في منازعات وخرق اتفاقيات دولية.

إسرائيل وقعت على اتفاقية دولية لمنع الإبادة الجماعية

وأكد أن إسرائيل وقعت على اتفاقية دولية لمنع الإبادة الجماعية، مشددًا على أن دولة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية، ولكن الاتفاقيات تقتضي اللجوء إلى مجلس الأمن لإقرار العقوبة الواجبة واللازمة لتطبيق القرارات، فمحكمة العدل الدولية ليس لها آليات للتنفيذ، لكن يمكنها إحالة الحكم إلى مجلس الأمن.