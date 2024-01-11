أمطار ورياح تضرب 8 محافظات غدا الجمعة.. والحرارة تصل إلى 5 درجات

تشهد العديد من المحافظات فرص سقوط أمطار غدا الجمعة، طبقاً لغرف عمليات المحافظات إذ أصدرت العديد من المحافظات بيانات، تشير إلى تأثير بعض الظواهر الجوية، على مختلف الأنحاء ومنها الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري والصعيد، مع تحذير خلال القيادة.

كما تتعرض العديد من المحافظات إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ»، مما تؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشهد 8 محافظات وهى «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، الغربية، الدقهلية» فرص سقوط أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة غدا الجمعة، مع تكون الغيوم الجزئية على مدار اليوم.

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية طقس مائل إلى البرودة نهاراً، على أن يكون دافئ في محافظات الصعيد، شديد البرودة ليلا على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتشهد محافظات «جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد»، ظاهرة تكون الصقيع على المزروعات في الصباح الباكر، وعن حالة الأمواج فى البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى مترين، وفي البحر المتوسط تكون مضطربة يصل ارتفاعها إلى مترين ونصف.

درجات الحرارة غدا الجمعة

وعن درجات الحرارة في المحافظات غداً الجمعة على كافة الأنحاء.

- القاهرة والوجه البحري العظمى 18 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري العظمى 17 درجة، والصغرى 11 درجة

- السواحل الشمالية الشرقية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 5 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.