وظائف للمعلمين والإداريين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ..اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ بداية من اليوم حتى 17 يناير الجاري، عبر هذا الرابط التالي http://bit.ly/tawzefAts.

شروط التقدم

كما حددت وزارة التربية والتعليم، الشروط العامة، التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

- لا يزيد السن عن 55 سنة.

- مؤهل عال مناسب (يفضل الحاصلين على دراسات عليا).

- يفضل من لديه خبرة في مجال التخصص المتقدم له.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي ويفضل اجادة اللغة الإنجليزية .

- يتاح التقدم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية - ويفضل العاملين بالتعليم الفني.

- يجب الحصول على موافقة جهة العمل على الحضور للمقابلة.

- التقديم فقط للعاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالنسبة لمنصب المدير الأكاديمي .

- إجادة مهارة العمل الجماعي ومهارات التواصل.

- يفضل الحاصل على مؤهل عال مناسب في التربية أو الإدارة (يفضل الحاصل على ماجستير).

- قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه.

- يفضل ألا تقل الخبرة في مجال التعليم الفني عن ثلاث سنوات.

مميزات العمل بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكدت الوزارة أن مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية تتمثل في العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل وتدريب تقني مستمر عال الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين وفرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز وحوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء للالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

أما عن الشروط العامة للوظائف لمنصب المدير الأكاديمي أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب في التربية أو الإدارة، ويفضل الحاصل على ماجستير وقاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه ويفضل ألا تقل الخبرة في مجال التعليم الفني عن ثلاث سنوات إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارات العمل الجماعي وإجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات سبق له العمل كمدير مدرسة باقي المناصب.

- يفضل من لديه خبرة في المجال المتقدم له وأن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب وإجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وإجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل وإجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات.