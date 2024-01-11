«التعليم» تكشف تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد.. عدة اختبارات لتحديد المستوى

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن الإجراءات التي تجريها الوزارة لتطوير المرحلة الثانوية هي استكمال لمسيرة التطوير التي بدأتها خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت الانتهاء من تطوير التعليم الأساسي ووضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والذي تطبق خلال العام الدراسي 2024/ 2025.

نظام الثانوية العامة الجديد

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أنه جرى عقد عدة اجتماعات تحضيرية لمناقشة كل الرؤى بخصوص تطوير المرحلة الثانوية «نظام الثانوية العامة الجديد»، مؤكدا أن الهدف الأساسي للتطوير هو جودة التعليم في المرحلة الثانوية والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وإنهاء حالة التوتر المتصلة بالثانوية العامة.

وأشار إلى أن الرؤية العامة لتطوير نظام الثانوية العامة الجديد تعتمد على تعدد محاولات التقييم للطالب أي تعدد الاختبارات ليكون للطالب أكثر من فرصة وتعدد المسارات للقبول بالجامعات، قائلاً: «مينفعش أن يكون مستقبله مرتبط بامتحان واحد فقط مدته ساعتين أو ثلاث ساعات، ويحدد مساره في الحياة».

امتحانات الثانوية العامة

وتابع: «جرى عقد اجتماع تحضيري بين وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي مؤخرا، وخلال مناقشة أطر التعاون للتحضير للمؤتمر القومي الخاص بالثانوية العامة، والذي يجرى عقده بعد بلورة كل الأفكار الخاصة بتطوير الثانوية العامة».

وفيما يخص نظام الثانوية العامة هذا العام، قال متحدث التعليم، إن امتحانات الثانوية العامة كما هو بنفس المواصفات ولا يوجد أي تغيير فيها، مشيرا إلى أنه جرى إعلان ضوابط عقد الامتحان، وبدء تسجيل استمارة الثانوية العامة بداية من يوم 14 يناير المقبل وتستمر حتى 22.