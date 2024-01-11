دورات مجانية لتأهيل الشباب إلى سوق العمل في الشرقية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الشرقية عن إتاحة الفرصة للحصول على دورات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين على عدد من الحرف؛ لتأهيلهم لسوق العمل موضحة الشروط الواجب توافرها وأماكن التدريب للراغبين.

قال أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المديرية توفر دورات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين في عدد من الحرف، وتضمن لمجتازي الدورات التدريبية بنجاح فرص عمل بالمنشآت الصناعية بعد تدريبهم بشكل كاف.

الدورات المتاحة في مجالات تشغيل الماكينات

وكشف «عبد الهادي»، عن الدورات المتاحة في مجالات تشغيل الماكينات، اللحام، ميكانيكا السيارات، تركيبات كهربائية، تبريد وتكييف، إصلاح أجهزة منزلية، إلكترونيات أعمال الصاج والألوميتال والنجارة والتفصيل والحياكة وصيانة الدش والمحمول بالمراكز المخصصة للتدريب في النحال والصيادين بمدينة الزقازيق، هذا بالإضافة إلى السيارات المتنقلة، فيما يتم التوزيع للراغبين حسب الأقرب لمحل الإقامة.

وأوضح الشروط الواجب توافرها للقبول في الدورات التدريبية بمديرية العمل للمتقدمين كالتالي:

-صورة من المؤهل والرقم القومي.

-صورة من موقف التجنيد للذكور.

-اجتياز الكشف الطبي واختبارات التوجيه المهني.

-يفضل عدم الحصول على دورات سابقة.

وأضاف وكيل وزارة العمل بالشرقية قائلا إن الدورات التدريبية تمنح للمتدرب عدة مزايا موضحها كالتالي:

مزايا الدورات التدريبية بمديرية العمل

-الحصول على بالطوا لارتدائه أثناء التدريب، كما يتم التأمين عليه ضد الإصابات خلال فترة الدورة التدريبية، فيما يتم إكسابه على مهارات فنية تتيح له فرص عمل، ويتم منحه شهادة معتمدة، وتلحقه المديرية بفرص عمل في المنشآت الصناعية بعد اجتياز التدريب.

تدريب لمدة 5 ساعات يوميا على الحرف والأعمال اليدوية:

وأشار وكيل وزارة العمل بالشرقية إلى أنه يتم عقد دورات تدريبية في مجالات «الكهرباء، السباكة والتفصيل والحياكة» وباقي المجالات الأخرى السابق ذكرها، بواقع 9 دورات في السيارات المتنقلة التي تجوب القرى الأكثر احتياجا بواقع تدريب 150 ساعة في الدورة ويكون عدد المتدربين 10 أشخاص، بينما يتم عقد دورات عدد 5 دورات بمراكز التدريب بالنحال والصيادين بواقع 200 ساعة للدورة في الفترة من 9 صباحا حتى 1 مساء أي تدريب 5 ساعات يوميا وعدد المتدربين 15 متدرب.