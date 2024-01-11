أرخص أماكن بيع الفاكهة والخضروات في الشرقية.. تخفيضات تصل إلى 25%

يبحث المواطنون عن أرخص أماكن بيع الخضروات والفاكهة بالشرقية، لذا وفرّت المحافظة عددَا من المنافذ لبيعها بتخفيضات أسعار تصل حتى 25%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من الخضر والفاكهة.

تستعرض الوطن أبرز أماكن بيع الخضراوت والفاكهة بمحافظة الشرقية والتي تبيع بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض حتى 25% مقارنة بمثيلاتها في المحلات التجارية.

وأوضح أحمد أبو ياسر بائع الخضروات والفاكهة في منفذ بيع الخضروات والفاكهة الرئيسي بمدينة الزقازيق أنه يتم بيع احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة أرخص من أسعار الخضروات والفاكهة بالمحلات التجارية، لافتا إلى التنسيق بين التجار والمحافظة للالتزام بتخفيض الأسعار لصالح المواطن، لافتًا إلى تخصيص منفذ عام ورئيسي للزقازيق بينما جار الاستعداد في المدن الأخرى خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

الخضروات والفاكهة من الأرض للمستهلك

وأكد علي الصناديلي رئيس مجلس مركز ومدينة الزقازيق على أن محافظة الشرقية خصصت منفذ رئيسي لبيع الخضروات والفاكهة بتخفيضات تصل حتى 25% مخصصة منفذ واحد بالزقازيق، وهو منفذ كبير بالقرب من موقف منيا القمح وجامعة الزقازيق وقرية شرويدة، لافتا إلى فتح المنفذ لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار أقل من المحلات لتوفير احتياجات المواطنين، مؤكدا توفيرها مباشرة من الأرض الزراعية للمستهلك والمنفذ دائم طوال العام يعمل على مدار 24 ساعة.

وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

يتراوح سعر الطماطم من 5 جنيهات وحتى 7 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو بتنجان من 3.5 جنيهات حتى 6.5 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو بطاطس من 6 جنيهات وحتى 12 جنيها.

سعر كيلو جزر 8 جنيهات.

سعر كيلو فاصوليا خضراء 10 جنيهات.

سعر كيلو بسلة 12.5 جنيه.

يتراوح سعر كيلو فلفل شطة من 8 جنيهات وحتى 10 جنيهات.

سعر كيلو البصل من 10 جنيهات وحتى 20 جنيها.

يتراوح سعر كيلو خيار من 8 جنيهات وحتى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

يتراوح سعر كيلو رمان من 10 جنيهات وحتى 15 جنيها.

سعر كيلو فراولة من 10 وحتى 20 جنيها.

سعر كيلو موز من 10 جنيهات حتى 12 جنيها.

سعر كيلو برتقانل من 5 جنيهات وحتى 10 جنيهات.

سعر كيلو يوسفي من 5 جنيهات حتى 8 جنيهات.

سعر كيلو جوافة من 8 وحتى 12 جنيها.

سعر كيلو تفاح لبناني وايطالي من 20 جنيها حتى 40 جنيها.

سعر كيلو تين برشومي من 10 وحتى 20 جنيها.

سعر كيلو بلح رطب من 10 وحتى 20 جنيها.