«المؤتمر» عن قمة العقبة الثلاثية: تلعب دورا مهما في وقف إطلاق النار على غزة

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة الرئيس في قمة العقبة الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، تؤكد دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، موضحا أن الدولة تقوم بدور مهم في وقف إطلاق النار على قطاع غزة، عبر اللقاءات التي تعقدها مع قادة الدولة الكبرى.

تذليل العقبات لدعم الشعب الفلسطيني

وأشاد أستاذ العلوم السياسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بتحركات الدولة المصرية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتأكيد عدم تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، مؤكدا أن مصر لم تدخر أي جهد في توصيل كل المساعدات الإنسانية و القوافل الطبية للقطاع، ما يبرز أن مصر دائما الشقيقة الكبرى، والداعم الرئيسي للقضية، وتسعى لتذليل لعقبات لدعم الشعب الفلسطيني.

فرصة لتعزيز الأمن والاستقرار

وأكد أن هذه القمة فرصة لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة وأنها تتزامن مع جولة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الشرق أوسطية الرابعة بالمنطقة، منذ اندلاع الأزمة، والتي تتضمن مباحثات مع الأردن وزيارات لمصر وتركيا واليونان وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية، داعيا كافة الأطراف إلى الاستماع لصوت العقل والحكمة.

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل ما يتعرضون له من جرائم حرب، ويجب أن يكون هناك وقفة حاسمة من المجتمع الدولي، للدفع تجاه وقف إطلاق النار، من أجل إنقاذ أرواح الأبرياء.