وكيل «تعليم كفر الشيخ» يشدد بمراعاة الدقة الشديدة في التصحيح بالكنترولات

شدّد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، بضرورة مراعاة الدقة الشديدة ضمن عمليات التصحيح للأوراق بالكنترولات، وذلك بالامتحانات التي أجريت لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وكذلك التي تجري حاليًا للصفين الأول والثاني الإعدادي، في كفر الشيخ.

لا شكاوى من الامتحانات وتوفير بيئة آمنة للطلاب

وأوضح محمد عبدالله، وكيل تعليم كفر الشيخ ، عبر بيان، إلى أنه وجه بضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب أثناء الامتحانات، علاوة على توفير مقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، والتي انتهت اليوم للصفين الأول والثاني الإعدادي دون أي شكاوي.

امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

وأشار وكيل تعليم كفر الشيخ، إلى أن ‏جميع الأسئلة بالامتحانات جاءت من الكتاب المدرسي، لافتا إلى أنها خالية من التعقيد والغموض، وتوفير جميع الأوراق الخاصة بالأسئلة والإجابات على نطاق عدد 13 إدارة تعليمية في محافظة كفر الشيخ.