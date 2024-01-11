استعدادات أسوان للاحتفال بالعيد القومي.. أبرزها افتتاح مشروعات جديدة

تستعد محافظة أسوان للاحتفال بعيدها القومي المقرر له في 15 من يناير الجاري، والذي يأتي مع الذكرى السنوية لانتهاء بناء السد العالي في الـ15 من يناير عام 1971.

ويشهد العيد القومي لمحافظة أسوان، الذي سيقام في منتصف يناير، افتتاح عدد من المشروعات الهامة داخل المحافظة وهي بمثابة قفزة تنموية في المنطقة من بينها المشروعات التي تم الإعلان عن افتتاحها خلال الاحتفالات، وهي مكتبة مصر العامة بأسوان ومشروع «ممشي أهل مصر».

افتتاح 14 مشروعا جديدا

وأعلنت محافظ أسوان، خطوة مهمة تتمثل في افتتاح وتشغيل 14 مشروعًا تنمويًا وخدميًا واستثماريًا في مختلف قطاعات العمل العام بالمحافظة في إطار الاحتفال بالعيد القومي لأسوان، ومن المقرر أن يتم افتتاح هذه المشروعات في منتصف يناير الحالي.

افتتاح مشروعات تحسين المعيشة للمواطنين

وتتنوع المشروعات التي سيتم افتتاحها وتشغيلها، حيث تشمل مجموعة متنوعة من المستشفيات والمدارس والمراكز الثقافية والرياضية ضمن خطة تعزيز بنية التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية في المنطقة بفضل هذه المشروعات الجديدة في سياق جهود الحكومة المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحسين المعيشة للمواطنين ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات الجديدة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين في أسوان.

افتتاح منطقة الطابية التاريخية

كما يشهد العيد القومي لمحافظة أسوان افتتاح منطقة الطابية التاريخية الأثرية، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الخدمية في حي اللوتس بمشروع الإسكان المميز وفقا لما أوردته المحافظة في بيان.

استمرار التطوير

وتشمل هذه المشروعات أيضًا تطوير وتحسين طريقي كيما والسماد، فضلا عن بناء محاور وجسور وطرق سريعة، بما في ذلك محور وكوبري خزان أسوان البديل ومحور وكوبري دراو.

إيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة

وفي وقت سابق أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الاحتفالات ستشهد إيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة المصرية، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في حديقة بلازا درة النيل، تكريمًا للشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن.

ومع اقتراب الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة أسوان، يترقب سكان المحافظة والزوار بشغف افتتاح هذه المشروعات الهامة، التي تعد بمثابة طفرة اقتصادية وتنموية للمدينة السياحية التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة المصرية.