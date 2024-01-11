في 24 دقيقة.. محور الزقازيق المنصورة سهل الحركة بين 3 محافظات

أعلنت وزارة النقل الانتهاء من تنفيذ محور الزقازيق والمنصورة الرابط بين 3 محافظات، وهي الدقهبية والشرقية ودمياط على طول 38 كم وعرض 25 مترا، إذ يجري العمل من أجل افتتاحه في أقرب وقت.

الهدف من إنشاء محور الزقازيق والمنصورة

وأشارت وزارة النقل إلى أن الهدف من عمل وإنشاء محور الزقازيق المنصورة هو:

- تسهيل حركة النقل بين المواطنين والسفر

- تسهيل الحركة التجارية

- رفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال انتعاش التجارة

- الحد من الحوادث المرورية

وأضافت وزارة النقل أنه تم تنفيذ المحور بتلكلفة إجمالية للمرحلتين مليار و787 مليون جنيه، بعد أن تم العمل عليه في مرحلتين وهم:

- تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، بطول 20 كم، في المسافة من الزقازيق حتى ديرب نجم.

- تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع بطول 17.5 كم، في المسافة من ديرب نجم حتى السنبلاوين.

وتم الانتهاء من تنفيذ كل الأعمال الصناعية للمرحلتين الأولى والثانية، بواقع 67 عملا صناعيا 24 كوبري و39 نفقا و4 بربخ، وساهم الطريق في تسهيل حركة المرور والسفر.

محور الزقازيق سهل الرحلة

وقال محمد أحمد، أحد المواطنين المسافرين على طريق محور الزقازيق المنصورة لـ«الوطن»، إن المحور سهل السفر إلى مدينة الزقازيق: «في الأول الطريق كان بياخد وقت معانا نحو ساعة وربع أو ساعة ونصف، لكن في الوقت الحالي 24 ساعة فقط وتكون في الزقازيق أو السنبلاوين».

وأشار السعيد سمير ابن الدقهلية لـ«الوطن»، إلى أنه أصبح يعتاد السفر على المحور بعد أن تم تنفيذه بنسبة 100%: «حاليا كل سفري للقاهرة لازم استقل الطريق لأنه بيقصر المسافة بدلا ما أسافر في ساعتين أو ثلاثة للقاهرة الموضوع وصل لساعة ونصف بسبب محور الزقازيق والمنصورة ومحور شبرا بنها الحر».