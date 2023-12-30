«النقل» تعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع محور «الزقازيق - السنبلاوين»

أعلنت وزارة النقل، الانتهاء من تنفيذ مشروع محور «الزقازيق - السنبلاوين» المخطط افتتاحه رئاسيا، خلال الفترة المقبلة، بنسبة 100%، موضحة أنه يبلغ طوله 38 كيلومترا بعرض 25 مترا، وعدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويشتمل على 66 عملا صناعيا «24 كوبري و38 نفق و4 برابخ».

وأوضحت الوزارة أن أهمية الطريق تتمثل في الربط بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولي الساحلي، وكذلك مساهمته في تسهيل حركتي المواطنين والتجارة بين هذه المحافظات، بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

تطوير منظومة النقل

وأضافت في تقرير لها، أن هذه النوعية من المشروعات تختصر الوقت بشكل كبير، وتحرر الحركة المرورية بشكل تام، موضحة أنها تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة النقل، سواء الطرق والكباري أو السكك الحديدية والمزلقانات أو الموانئ والمناطق اللوجيستية.

وأشارت وزارة النقل، إلى أنه ضمن جهود تطوير المنظومة، يأتي أيضا تطوير محطة سكة حديد كفر الشيخ، بالتوازي مع تنفيذ المخطط الاستثماري للمنطقة المحيطة بها، التي تبلغ مساحتها 387 مترا مربعا للمباني، و200 متر مربع للجراجات، التي ستشمل إنشاء 12 محل أرضي بمساحة 25 مترا مربعا، وعدد 6 محلات دور أول علوي بمساحة 45 مترا مربعا، كما سيجري إنشاء أبراج سكنية لخدمة أهالي المنطقة في منطقة مساكن الدريسة.

خط سكة حديد «شربين - قلين- كفر الشيخ - دمنهور»

وأكدت الوزارة، أنه سيجري ازدواج خط سكة حديد «شربين - قلين- كفر الشيخ - دمنهور» خلال الفترة المقبلة، في إطار الخطة الشاملة للوزارة لازدواج عدد من الخطوط مثل «قليوب - منوف - طنطا وطنطا - شبين القناطر - الزقازيق وطنطا - زفتى - الزقازيق»، لاستيعاب كثافة الركاب، وزيادة عدد الرحلات، وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.