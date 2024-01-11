السكة الحديد تجهز 62 عربة لتشغيلها في إجازة نصف العام على خط الصعيد

جهزت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، 62 عربة لتشغيلها على خط الصعيد، اعتبارا من يوم 24 يناير الجاري، بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس والجامعات، موضحة أن العربات مكيفة ما بين الدرجة الأولى والثانية، ويمكن للركاب حجز التذاكر من شبابيك التذاكر أو من الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو من الهاتف المحمول.

وفق مستند رسمي من السكة الحديد، فإنه مقرر تشغيل القطار رقم 1936 مكيف «القاهرة – أسوان» ويشتمل على 13 عربة منها عربة قوى و4 عربات درجة أولى مكيفة أسباني وعربة ثانية مكيفة بوفية أسباني و6 عربات درجة ثانية مكيفة أسباني وعربة قوى.

تشغيل قطار رقم 1937 «أسوان - القاهرة»

واعتباراً من يوم 25 يناير، يتم تشغيل قطار رقم 1937 «أسوان - القاهرة»، ويشتمل على 13 عربة منها عربة قوى و4 عربات درجة أولى مكيفة أسباني وعربة ثانية مكيفة بوفية أسباني و6 عربات درجة ثانية مكيفة أسباني وعربة قوى.

أيضاً من المقرر تشغيل قطار 1938 ثالثة مكيفة ويشتمل على عربة قوى و8 عربات درجة ثالثة مكيفة وهي أرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 بإجمالي 9 عربات.

كما يتم تشغيل قطار 1939 اعتباراً من يوم 25 يناير الجاري، ويشتمل على عربة قوى و8 عربات درجة ثالثة مكيفة وهي أرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 بإجمالي 9 عربات.

تشغيل قطار 1940 ثالثة مكيفة

واعتباراً من يوم 24 يناير الجاري يتم تشغيل قطار 1940 ثالثة مكيفة ويشتمل على عربة قوى و8 عربات ثالثة مكيفة أرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، بإجمالي 9 عربات.

واعتباراً من يوم 25 يناير يتم تشغيل القطار رقم 1941 أسوان القاهرة ويشتمل على عربة قوى و8 عربات ثالثة مكيفة أرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، بإجمالي 9 عربات.