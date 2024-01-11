«السكة الحديد» تقرر تشغيل خدمة جديدة في الوجه القبلي بعربات ثالثة مكيفة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات ثالثة مكيفة بين «القاهرة - أسيوط» والعكس، في إطار حرصها على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.

تفعل الخدمة اعتبارا من السبت 13 يناير، إذ تركب في قطار 3502 «القاهرة - أسيوط» 8 عربات ثالثة مكيفة، يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:30 صباحا، ويصل محطة أسيوط الساعة 07:25 صباحا.

- تشغيل قطار 3503 «أسيوط - القاهرة» يقوم من محطة أسيوط الساعة 12:15 ظهرا، ويصل محطة القاهرة الساعة 07:00 مساء، بنفس التركيب الوارد به قطار 3502 لمحطة أسيوط.

وأشارت الهيئة إلى أنها حريصة على تطوير مختلف الخدمات لجمهور الركاب، وذلك من خلال تطوير القطارات ونظم الإشارات وتوفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات.