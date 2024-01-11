السكة الحديد تكشف تفاصيل تشغيل 6 قطارات في إجازة نصف العام

أكّدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنَّه سيتمّ تشغيل 6 قطارات خلال إجازة نصف العام على خط الصعيد، اعتباراً من يوم 24 من شهر يناير الجاري، موضحة أن القطارات تخضع لعمليات صيانة دورية قبل عمليات التشغيل، فضلاً عن عمليات التطوير المستمرة للقطارات في الورش ومنها ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف.

وأكّد محمد طويلة، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات وخدمة العملاء بالهيئة لـ «الوطن»، أنَّ القطارات من نوعية «المخاصيص»، موضحاً أنها تأتي في إطار التسهيل على جمهور الركاب والتيسير، لافتاً إلى أنَّ الهيئة وفرت أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات سواء من شبابيك التذاكر أو ماكينات الدفع الإلكترونية.

وجاءت بيانات القطارات المقرر تشغيلها كالآتي:

- قطار رقم 1936 مكيف أسباني.

- قطار رقم 1937 مكيف أسباني.

- قطار رقم 1938 ثالثة روسي مكيف.

- قطار رقم 1939 ثالثة روسي.

- قطار رقم 1940 ثالثة روسي مكيف.

- قطار رقم 1939 ثالثة روسي مكيف.

مواعيد تشغيل القطارات

- قطار رقم 1936: يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9:50 مساءا ليصل محطة أسوان الساعة 10:10 صباحًا.

- قطار رقم 1937: يتحرك من محطة أسوان الساعة 6:00 مساءا ليصل محطة القاهرة الساعة 7:00 صباحًا.

- قطار رقم 1938 ثالثة روسي مكيف: يتحرك من محطة القاهرة الساعة 10:40 مساءا ليصل محطة أسوان الساعة 11:55 صباحا.

- قطار رقم 1939 ثالثة روسي مكيف: يتحرك من محطة أسوان الساعة 10:35 مساءا ليصل محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحا.

- قطار رقم 1940 ثالثة روسي مكيف: يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:30 مساءا ليصل محطة أسوان الساعة 6:20 صباحا.

- قطار رقم 1939 ثالثة روسي مكيف: يتحرك من محطة أسوان الساعة 3:00 مساءا ليصل محطة القاهرة الساعة 3:20 صباحا.