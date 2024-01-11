السكة الحديد تحدد محطات وقوف 6 قطارات مقرر تشغيلها في إجازة نصف العام

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن محطات وقوف الـ6 قطارات الجديدة المقرر تشغيلها في إجازة نصف العام الدراسي على خط القاهرة- أسوان، موضحة أن هذه القطارات يبدأ تشغيلها يوم 24 من شهر يناير الجاري، وتأتي في إطار توفير خدمات متميزة لجمهور الركاب.

وأوضحت الهيئة وفق مستند رسمي، أن الـ 6 قطارات هي أرقام 1936 و1937 و1938 و1939 و1940 و1941 وجاءت محطات الوقوف كالآتي:

محطات وقوف قطار رقم 1936 «القاهرة - أسوان»

يقف قطار رقم 1936 بالعديد من المحطات بعد خروجه من القاهرة، حيث يقف على محطة الجيزة والواسطى والفشن ومغاغة والمنيا وملوي وأسيوط وسوهاج ونجع حمادي وقنا وقفط والأقصر وإدفو وكوم أمبو وأسوان.

محطات وقوف قطار رقم 1937 «أسوان – القاهرة»

يقف قطار رقم 1937 بمحطات كوم إمبو وإدفو والأقصر وقنا ونجع حمادي والبلينة وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والواسطى والجيزة والقاهرة.

محطات وقوف قطار 1938 «القاهرة - أسوان»

يتحرك القطار من محطة القاهرة ويقف بالجيزة وكفر عمار ومغاغة والمنيا وملوي وأسيوط وسوهاد وأبوتشت ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وكوم إمبو وأسوان

محطات وقوف قطار 1939 «أسوان – القاهرة»

يتحرك القطار من محطة أسوان ويقف في كوم إمبو وإدفو والأقصر وقنا ونجع حمادي وسوهاج وأسيوط ومنفلوط وملوي والمنيا ومغاغة وبني سويف والواسطى والجيزة والقاهرة.

محطات وقوف قطار رقم 1940 «القاهرة - أسوان»

يتحرك القطار من القاهرة ويقف في كل من الجيزة والعياط وبني سويف وببا وبني مزار والمنيا وديروط وأسيوط وسوهاج ونجع حمادي وقنا وقفط والأقصر وسلوا وأسوان.

محطات وقوف قطار 1941 «أسوان – القاهرة»

يتحرك القطار من أسوان ويقف في كل من كوم إمبو وإدفو والأقصر وقنا ونجع حمادي وسوهاج وأسيوط والمنيا ومغاغة وبني سويف والواسطى والجيزة والقاهرة.