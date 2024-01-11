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السكة الحديد تقرر تعديل تركيب قطاري «القاهرة - الإسماعيلية» والعكس  

كتب:

كريم روماني
01:05 م | الخميس 11 يناير 2024
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب قطاري 959/ 946 سياحي «القاهرة - الإسماعيلية» والعكس، في إطار حرصها على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكل قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

8 عربات ثالثة مكيفة

وأكّدت الهيئة في بيان لها، أنه اعتباراً من يوم السبت المقبل تقرر تعديل تركيب قطار 959 «القاهرة - الإسماعيلية» ليتكون من 8 عربات ثالثة مكيفة، واعتباراً من يوم الأحد المقبل تعديل تركيب قطار 946 «الإسماعيلية - القاهرة» بنفس التركيب الوارد به قطار 959 وبنفس جداولها الحالية، لافتة إلى أنّها تسعى دائمًا للعمل على راحة جمهور الركاب.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.