تحذير عاجل لـ3 فئات.. أمطار رعدية تضرب المحافظات خلال ساعات

تشهد حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات تأثير 4 ظواهر جوية وهي «الشبورة المائية، الغيوم الجزئية، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، والأمطار»، مع تحذيرات إلى 3 فئات وهي «سائقي المركبات، مرضى الجيوب الأنفية، مرضى حساسية العيون،»، جاء ذلك طبقًا للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في مختلف المحافظات، مع طقس بارد نهارا مائل إلى البرودة ليلا على مختلف أنحاء الجمهورية.

وعن حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات وخريطة سقوط الأمطار أوضح بيان الغرف المركزية في المحافظات، فرص سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية يوم السبت 13 يناير على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية» وذلك بنسبة تصل إلى 60%، وتكون رعدية على محافظات «دمياط، بورسعيد، الدقهلية»، وتنشط الرياح في محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، بني سويف، الفيوم»، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط، إذ يصل ارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار ونصف.

خريطة سقوط الأمطار في المحافظات

وعن خريطة سقوط الأمطار يوم الأحد 14 يناير تشهد محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد» سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 70%، على مدار اليوم، وتشهد محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية» بنسبة تصل إلى 30% على فترات متفاوتة، مع نشاط للرياح في محافظات القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية واستمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية.

ورفعت العديد من المحافظات لاسيما السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيء خلال يومي السبت 13 يناير والأحد 17 يناير نظراً للتوقعات بسقوط أمطار غزيرة إلى رعدية

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وتشهد المحافظات يوم الاثنين 15 يناير فرص سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مع تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار يوم الثلاثاء 16 يناير والأربعاء 17 يناير، إذ تشهد المحافظات تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.