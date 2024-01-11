محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال رصف قطاع ربط محور دسوق المزدوج بالطريق الزراعي

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال رصف ورفع كفاءة وتطوير قطاع الربط بين محور «كفر الشيخ - دسوق المزدوج»، وطريق «كفر الشيخ - دسوق الزراعي» بطول 550 متر بنطاق قرية أبوزيادة بمركز دسوق، وموقع إنشاء كوبري الربط السطحي بهدف تحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل بمحور «كفر الشيخ - دسوق»، و«كفر الشيخ - سيدي سالم»، و«كفر الشيخ - قلين»، ضمن الشبكة القومية للطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفر الشيخ، لربط محاور التنمية ومراكز المحافظة المختلفة، بالمحافظات المجاورة من خلال طريق «كفر الشيخ - طنطا»، و«كفر الشيخ - المحلة»، و«كفر الشيخ - البرلس» الدولي الساحلي، و«كفر الشيخ - دمنهور»؛ طريق إسكندرية الزراعي، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل والمواصلات.

رصف القطاع الرابط بين طرق «كفر الشيخ - دسوق المزدوج الجديد»

وقال المحافظ، أنّه يتابع وبصفة مستمرة أعمال رصف القطاع الرابط بين طرق «كفر الشيخ - دسوق المزدوج الجديد»، وطريق «كفر الشيخ - دسوق الزراعي القديم»، وطريق «كفر الشيخ - سيدي سالم»، وطريق «كفر الشيخ - قلين» بنطاق قرية أبو زيادة بمركز دسوق، بطول 550 متر، فضلاً عن تدبيش وتبطين الطريق ورفع كفاءته وتوسعته، من عرض 7 أمتار إلى 15 متراً في الاتجاهين، بمحاذاة مصرف سالم، بالإضافة إلى إنشاء كوبري سطحي بذات المنطقة على مصرف «نمرة 8»، بهدف تحقيق السيولة المرورية ومواجهة ظاهرة الزحام بتلك المنطقة التي تربط شبكة طرق مراكز «كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، وقلين»، على الشبكة القومية للطرق، وتقديم خدمة نقل نوعية ومتقدمة لأهالي محافظة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، إنّه يتم إنشاء شبكة طرق عملاقة بكفر الشيخ لخدمة أهداف التنمية المستدامة والشاملة بمختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على طرق كفر الشيخ

وخلال جولته قاد المحافظ، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على قطاع الربط بين محور طريق «كفر الشيخ - دسوق المزدوج»، وطريق «كفر الشيخ - دسوق الزراعي» بنطاق قرية أبو زيادة بمركز دسوق، منبهاً بإنذار أصحاب المحال والمنشآت التجارية بعدم معاودة التعدي وتجنب وضع الإشغالات على حرم الطريق العام كحق للمارة ولن يُسمح بتجاوزه.