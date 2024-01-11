«دفاع النواب»: قمة العقبة جاءت في ظروف استثنائية تمر بها القضية الفلسطينية

أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، أن مواقف كل من مصر والأردن ثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

القمة الثلاثية

وأشار العوضي في بيان له، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأردني عبد الله الثاني أكدا خلال القمة الثلاثية «المصرية الأردنية الفلسطينية» التي عُقدت بمدينة العقبة، على مركزية القضية الفلسطينية، التي تمثل للعرب القضية الأولى.

دعم القضية الفلسطينية

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان له، إن عقد القمة الثلاثية جاء في توقيت وظروف استثنائية تمر بها الدولة الفلسطينية وشعبها في ظل التصعيد الصهيوني الخطير في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي كان يجب عقد القمة للبحث عن آليات جديدة لدعم القضية الفلسطينية على اعتبار أنها ليست القمة الأولى، ولكن كانت هناك قمتان، القمة الأولى في سبتمبر عام 2021 والقمة الثانية في الـ15 من يناير 2023، والتي عقدت بالقاهرة تلبية لدعوة الرئيس السيسي لتنسيق المواقف ولتوحيد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة.