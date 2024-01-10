«حماة الوطن» بالعريش: حصص تعليمية وكشف بصري مجانا للطلاب

نفذ حزب حماة الوطن بشمال سيناء ثاني الحصص المجانية لتلاميذ المدارس لمساعدتهم خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

قال محمد العلاقمي أمين التعليم بحزب حماة الوطن، إن الدروس المجانية، تعمد على المدرسين المتطوعين، للعام الثاني على التوالي دعما لأولياء أمور التلاميذ

مدرسين على درجة كفاءة عالية

وأوضح «العلاقمي»، أنه جرى اختيار مدرسين على كفاءة عالية، من المدرسين المشهود لهم بإدارة العريش التعليمية في جميع المواد الدراسية.

وقال المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، إن الحزب دائم العطاء، ودائم المبادرات، وأن هذه المبادرة تدخل ضمن المبادرات الأهلية التي نادى بها رئيس الجمهورية، للوقوف بجوار محدودي الدخل.

تخصيص القاعة الكبرى للدروس المجانية

بدوره قال المهندس هيثم رحمي الأمين العام للحزب بشمال سيناء، أنه جرى تخصيص القاعة الكبيرة بالدور الثالث، لحضور الطلاب، للدروس المجانية، وأن الحزب تكفل بجميع المستلزمات، من كراسي وأثاث وسابورة وأدوات مكتبية وأقلام.

وأضاف الأمين العام، أن الحزب يشارك في جميع المبادرات الأهلية التي تحدث في سيناء، مشيرا، إلى أنه تم عمل كشف طبي على التلاميذ قبل بداية الحصص المجانية.

الكشف المجاني على تلاميذ الحصص

حيث قام الدكتور نور الدين أحمد، أمين الصحة بالحزب، ورئيس قسم الرمد بمستشفى العريش العام، بالكشف على التلاميذ مجانا، لمعرفة قوة النظر، وكتابة الأدوية اللازمة، مجانا لأكثر من 60 تلميذا من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.