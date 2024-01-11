محافظ كفر الشيخ يوجّه بإنهاء مشكلة الصرف الصحي بمنطقة أبراج الربيع

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من صيانة وتطهير شبكة وبيارات الصرف الصحي بمنطقة أبراج الربيع «الأوقاف» بغرب مدينة كفر الشيخ، خلال 30 يومًا، وبذلك يكون حلاً نهائياً لمشكلة أهالي المنطقة.

التعامل مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين

وأكد المحافظ، أنّ مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل أجهزة محافظة كفر الشيخ، مشدداً على سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم.

تعزيز جهود أجهزة الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم

جاء ذلك في ضوء الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين وتعزيز جهود أجهزة الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ تلبيةً لاحتياجاتهم، في إطار جولة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، السبت الماضي، بمنطقة أبراج الربيع «الأوقاف» بحي غرب مدينة كفر الشيخ، ولقائه بعدد من المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم ميدانياً.