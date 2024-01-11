ماذا قال سكان إمبابة عن محطة المترو الجديدة بعد تشغيلها؟

نشرت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن رأي أحد سكان إمبابة عن محطة المترو الجديدة، بعد افتتاح المحطات الجديدة بالخط الأخضر الثالث.

سهلت التنقلات اليومية

وخلال الفيديو عبرت إحدى سكان منطقة إمبابة عن رأيها بشأن المحطة، موضحة أنها وفرت لها الوقت وتم تجهيزها وفق أعلى المستويات، وكيف سهلت المحطة التنقلات اليومية، مُشيدة بتجهيزات المحطات خاصة عربة السيدات في المترو.

وعبر عدد من الركاب عن سعادتهم بالإنجاز، موضحين أن المحطات الجديدة قربت المسافات ووفرت الوقت، فضلاً عن كونها وسيلة انتقال جديدة متميزة.

لمحطات الجديدة

تشتمل المحطات الجديدة التي تم تشغيلها منذ بداية الشهر الجاري، على محطة مترو السودان وإمبابة والبوهي والقومية والطرق الدائري ومحور روض الفرج، وتم تجهيز المحطات وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتم تشغيلها تجريبا بالركاب لتقدم خدمات متميزة وجديدة، خاصة وأن المحطات الجديدة مزودة بماكينات صراف آلي للتذاكر ولوحات إرشادية متعددة.