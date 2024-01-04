بخصومات تصل 50%.. «النقل» تحدد تعريفة الاشتراك الربع سنوي لخطوط المترو

حددت وزارة النقل، تعريفة الاشتراك الربع سنوي لخطوط المترو، موضحة أنه تم توفير ماكينات صراف آلي بمختلف المحطات حتى يتمكن الركاب من شراء التذاكر أو شحن البطاقات بسهولة بدلاً من الوقوف أمام شباك التذاكر، لافته إلى تشغيل 6 محطات مترو جديدة لركاب الخط الثالث.

تعريفة الاشتراك الربع سنوي لخطوط المترو

حصلت «الوطن» على تعريفة الاشتراك الربع سنوي لخطوط المترو، بحسب ما أعلنت عنه وزارة النقل، وهي كالآتي:

- منطقة واحدة: 1080 جنيها «7 محطات» بنسبة تخفيض من سعر التذكرة 50%.

- منطقتين: 1440 جنيها «15 محطة» بنسبة تخفيض من سعر التذكرة 51%.

- 3 و 4 مناطق: 2160 جنيها «24 محطة» بنسبة تخفيض من سعر التذكرة 54%.

- أكثر من 4 مناطق: 2700 جنيه «38 محطة» بنسبة تخفيض من سعر التذكرة 54%.

6 محطات مترو جديدة

وفي سياق متصل، دونت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو» المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، تفاصيل مُهمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن تشغيل 6 محطات جديدة تجريباً بالركاب: «الخط الأخضر الثالث يتوسع في الحي الأكثر كثافة سكانية في العالم مع 6 محطات جديدة، تأخذك المرحلة الثالثة من الخط الأخضر الثالث في رحلة سلسة بطول 6.6 كيلومتر».

الرحلة تبدأ من محطة الكيت كات الشهيرة على طول شارع السودان، حيث توجد محطة السودان الجديدة ثم شوارع إمبابة المزدحمة، وهو الحي الأكثر كثافة سكانية في العالم، مع 4 محطات علوية، إمبابة، البوهي، القومية، والطريق الدائري.

تنتهي المرحلة بمحطة محور روض الفرج، وهي نقطة اتصال مهمة أخرى مع وسائل النقل البري، ومركز مستقبلي للنقل، فضلاً عن ورشة ومستودع رئيسي للمترو، وفرصة للتنمية الاقتصادية الواسعة.

وأشارت الشركة، إلى أن السكان والعمال المتواجدين بالمناطق المحيطة بالمرحلة الثالثة الجديدة أعربوا عن سعادتهم البالغة بالخط والمحطات الجديدة، والتي ستمكّنهم من سهولة وسرعة التنقل، وتساهم في التقليل من الازدحام المروري وانبعاثات الغازات في المنطقة.