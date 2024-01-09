أسعار تذاكر واشتراكات المترو لجميع الخطوط.. فئة واحدة تستخدمه مجانا 

يهتم عدد كبير من المواطنين المقيمين في القاهرة الكبرى، والتي تشمل نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بمعرفة أسعار اشتراكات المترو بعد تطبيق الأسعار الجديدة على تذاكر المترو.

أسعار اشتراكات المترو لجميع الخطوط

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» أسعار اشتراكات المترو لجميع الخطوط بعد تطبيق الأسعار الجديدة، وفقا لما أعلنته الهيئة عبر موقعها الرسمي للجمهور العام وكبار السن والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة.

أسعار اشتراكات لمدة شهر للخطوط الثلاثة

- اشتراك منطقة واحدة بسعر 230 جنيها، ويكون سعر الرحلة في الاشتراك 3.8 جنيه.

- اشتراك منطقتين بسعر 290 جنيها، ويكون سعر الرحلة في الاشتراك 4.8 جنيه.

- اشتراك 3 أو 4 مناطق بسعر 340 جنيهًا، ويكون سعر الرحلة في الاشتراك 5.6 جنيه.

- اشتراك 5 أو 6 مناطق بسعر 450 جنيها، ويكون سعر الرحلة في الاشتراك 7.5 جنيه.

اشتراك ربع سنوي «3 أشهر»

- اشتراك منطقة واحدة بسعر 625 جنيهًا، ويكون سعر الرحلة في الاشتراك 3.47 جنيه.

- اشتراك منطقتين بسعر 790 جنيها، ويكون سعر الرحلة في الاشتراك 4.38 جنيه.

- اشتراك 3 أو 4 مناطق بسعر 1000 جنيه، ويكون سعر الرحلة في الاشتراك 5.5 جنيه.

- اشتراك 5 أو 6 مناطق بسعر 1250 جنيهًا، ويكون سعر الرحلة في الاشتراك 6.9 جنيه.

اشتراك سنوي 12 شهرا للجمهور

- اشتراك خطين: 3175 جنيهًا، ويكون سعر الرحلة في الاشتراك 4.3 جنيه.

- اشتراك 3 خطوط: 4000 جنيه، ويكون سعر الرحلة في الاشتراك 5.47 جنيه.

أسعار اشتراك المترو لكبار كبار السن

تختلف أسعار تذاكر المترو واشتراكات المترو لكبار السن بدءًا من 60 إلى 70 سنة، وتكون على النحو التالي:

الاشتراك الشهري

- اشتراك شهري مرحلة واحدة: بسعر 165 جنيهًا.

- اشتراك شهري مرحلتين: بسعر 230 جنيهًا.

- اشتراك شهري 3 و4 مراحل: بسعر 330 جنيهًا.

- اشتراك شهري أكثر من 4 مراحل: بسعر 350 جنيهًا.

الاشتراك الربع سنوي

- اشتراك ربع سنوي مرحلة واحدة: بسعر 495 جنيهًا.

- اشتراك ربع سنوي مرحلتين: بسعر 690 جنيهًا.

- اشتراك ربع سنوي 3 أو 4 مراحل: بسعر 900 جنيه.

- اشتراك ربع سنوي أكثر من 4 مراحل: بسعر 950 جنيهًا.

كبار السن ما فوق 70 عاما

وتتيح الهيئة القومية لمترو الأنفاق اشتراكا مجانيا لجميع المراحل بخطوط المترو الثلاثة لكبار السن ما فوق 70 عاما.

اشتراكات المترو الربع سنوية لبعض فئات الجمهور

وتشمل هذ الفئة عدة أنواع منهم أسر الشهداء والطلبة وذوو الاحتياجات الخاصة.

مصابو وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والثورة

- اشتراك مرحلة واحدة: بسعر 315 جنيهًا.

- اشتراك مرحلتان: بسعر 395 جنيهًا.

- اشتراك ثلاث أو أربع مراحل: بسعر 475 جنيهًا.

- اشتراك أكثر من 4 مراحل: بسعر 625 جنيهًا.

الطلبة

- اشتراك ثلاث أو أربع مراحل: بسعر 33 جنيهًا.

- اشتراك أكثر من 4 مراحل: بسعر 41 جنيهًا.

ذوي الاحتياجات الخاصة

- ثلاث أو أربع مراحل: بسعر 22 جنيهًا.

- أكثر من 4 مراحل: بسعر 27 جنيهًا.

أسعار تذاكر الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق

وجاءت أسعار تذاكر الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق على النحو التالي:

الجمهور العادي

- سعر التذكرة حتى 9 محطات: 6 جنيهات.

- سعر التذكرة حتى 16 محطة: 8 جنيهات.

- سعر التذكرة حتى 23 محطة: 12 جنيه.

- سعر التذكرة حتى 39 محطة: 15 جنيهًا.

كبار السن فوق 60 سنة والجيش والشرطة

- تذكرة حتى 9 محطات: 3 جنيهات.

- تذكرة حتى 16 محطة: 4 جنيهات.

- تذكرة حتى 23 محطة: 6 جنيهات.

- تذكرة حتى 39 محطة: 7.5 جنيه.

ذوو الاحتياجات الخاصة

- تذكرة حتى 9 محطات: 50 قرشًا.

- تذكرة حتى 16 محطة: 50 قرشًا.

- تذكرة حتى 23 محطة: 50 قرشًا.

- تذكرة حتى 39 محطة: 50 قرشًا.