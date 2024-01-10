تعريفة الاشتراك السنوي بخطوط المترو.. تخفيضات تصل إلى 71% 

حددت وزارة النقل، تعريفة الاشتراك السنوي بخطوط المترو، موضحة أن تخفيضات الاشتراكات تصل إلى 71%، مؤكدة أنه تم توفير عدد من ماكينات الصراف الآلي، التي يمكن من خلالها شحن بطاقات الاشتراكات أو شراء تذاكر بمفردها لأي محطة مترو كبديل عن الوقوف أمام شبابيك التذاكر.

تعريفة اشتراكات المترو السنوية

حصلت «الوطن» على تعريفة اشتراكات المترو السنوية من وزارة النقل وهي كالآتي:

أي خطين بالكامل

- تعريفة التذكرة: 15 جنيها.

- تعريفة الاشتراك بسعر التذكرة: 10 ألفا و950 جنيها.

- متوسط عدد المسافات: 38 كيلومترا.

- متوسط المسافة الواحدة: 1.23 كيلومترا.

- تكلفة الكيلومتر: 0.56 جنيه.

- تعريفة الاشتراك: 19 ألفا و177 جنيها.

- القيمة الجديدة للاشتراك: 3175 جنيها.

- نسبة التخفيض من تعريفة التذكرة: 71%.

الثلاثة خطوط

- تعريفة التذكرة: 15 جنيها.

- تعريفة الاشتراك بسعر التذكرة: 10 آلاف و950 جنيها.

- متوسط عدد المسافات: 38 كيلومترا.

- متوسط المسافة الواحدة: 1.23 كيلومترا.

- تكلفة الكيلومتر: 0.56 جنيه.

- تعريفة الاشتراك: 19 ألفا و177 جنيها.

- القيمة الجديدة للاشتراك: 4000 جنيه.

- نسبة التخفيض من تعريفة التذكرة: 63%.

تخفيضات لكبار السن

وأشارت وزارة النقل، إلى أن الاشتراك الربع سنوي بالنسبة لكبار السن فوق سن الـ 60 سنة تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي 50% ويتحمل المستفيد النصف مع عدم تحمل مترو الأنفاق أي أعباء، وبالنسبة لكبار السن فوق سن الـ 70 سنة تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي القيمة بالكامل وعدم تحمل مترو الأنفاق أي أعباء.