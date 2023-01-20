مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الأردن: زيارة الملك عبد الله الثاني لمصر تتصدر الصحف

رصدت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من العاصمة الأردنية عمان، أبرز عناوين الصحافة الأردنية خلال هذا الأسبوع.

وقالت آية السيد، خلال ظهورها عبر برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن من ضمن أبرز ما تناولته الصحافة الأردنية هذا الأسبوع كان تواجد الملك عبد الله الثاني في مصر لحضور قمة ثلاثية، جمعته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس فلسطين محمود عباس من أجل مناقشة القضية الفلسطينية.

الملك عبد الله الثاني زار مدينة أبو ظبي

وأضافت أن الملك عبد الله الثاني زار بعدها مدينة أبو ظبي الإماراتية، بحضور الرئيس السيسي وقادة الخليج، من أجل مناقشة كيفية تحقيق التعاون المشترك، والازدهار في المنطقة.

الصحافة الأردنية تناولت تصريحات رئيس الوزراء

وتابعت أن الصحافة الأردنية تناولت تصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي أكد أن أولوية الأردن في الفترة الأخيرة هي تعزيز الاستثمار وجذب المستثمر الأجنبي.

وأشارت إلى أن الصحف تناولت أيضا مشروع الناقل للوطني، الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر، خاصة أن الأردن تلقى 5 عروض لتنفيذ المشروع.