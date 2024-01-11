مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الدقهلية.. تستمر لنهاية يناير

أعلنت شركة الكهرباء عن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة الدقهلية، إذ يجري تخفيف الأحمال من خلال بدء قطع الكهرباء من بعد الساعة 2 حتى الساعة 5 مساء فقط على مدار اليوم بأكمله.

قطع الكهرباء بالدقهلية

وأشارت الشركة إلى أنه لن يتم قطع الكهرباء في المناطق التي كان يجري القطع بها قبل الساعة 2، وتستمر المواعيد الجديدة بداية من اليوم 11 يناير حتى الأربعاء 24 يناير.

وجاء جدول قطع الكهرباء وفقا للقرار الجديد كالآتي في بعض المناطق:

امتحانات الصف الأول الثانوي بالدقهلية

وحددت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول في محافظة الدقهلية يتضمن الآتي:

- الخميس 11 يناير.. مادة اللغة العربية.

- الأحد 14 يناير.. مادة الكيمياء ومادة التاريخ.

- الثلاثاء 16 يناير.. مادة الفيزياء ومادة الجغرافيا.

- الخميس 18يناير.. مادة الرياضيات ومادة الفلسفة.

- الاثنين 22 يناير.. اللغة الأجنبية الأولى.

- الأربعاء 24 يناير.. مادة الأحياء، ومادة اللغة الأجنبية الأولى.