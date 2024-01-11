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مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الغربية.. استثناء مناطق كاملة

كتب:

رفيق محمد ناصف
03:21 م | الخميس 11 يناير 2024
مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في الغربية

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في الغربية

أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا، مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الغربية، في إطار توفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال المهندس حسن البيلي، رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا ومقرها طنطا، إن هناك تعليمات جديدة من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تخفيف أحمال الكهرباء والمتبع تنفيذها مؤخرا بوجود تخيف أحمال الكهرباء وفصل التيار الكهربائي ساعتين عن المناطق والمدن، وان هناك مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الغربية، مثل غيرها من المحافظات.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الغربية 

وأكد لـ«الوطن» أن فترة مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الغربية، تكون فقط 4 ساعات على مدار اليوم، تبدأ من الواحدة ظهرا وحتى الخامسة مساء، استجابة لطلب وزير التربية والتعليم بضرورة توفير التيار الكهربائي أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضح رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا أن العمل وفقا لمواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الغربية، بدأ اليوم، ويستمر حتى 24 يناير المقبل وهو آخر يوم في امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل محافظة الغربية.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الغربية

وأشار «البيلي» إلى أن المناطق التي كانت تتعرض إلى تخفيف أحمال الكهرباء من 11 صباحا حتى 1 ظهرا لن تشهد انقطاعا للكهرباء كونها تكون في نفس وقت أداء الطلاب الامتحانات، بينما تطبق مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الغربية فقط على المناطق التي كانت في جدول خطة تخفيف أحمال الكهرباء من 1 ظهرا حتى الخامسة مساءً.

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بقلم رفيق محمد ناصف