الكشف على 1243 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية محلة أحمد بكوم حمادة على مدار يومين.

وشهدت القافلة الطبية تقديم الكشف على 1243 مواطناً مجانا، من خلال وجود 8 عيادات طبية، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 337 - عيادة الأطفال 242 - الجراحة 138 - النساء 83 - تنظيم الأسرة 48 - العظام 201 - الأنف والأذن 194»

قافلة طبية في البحيرة

وتوافر خلال القافلة وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كما تواجد أيضا عيادة للكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة

وشهدت القافلة، تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تأتي القوافل الطبية في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف القوافل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم مجانا.