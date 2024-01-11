وكيل «خارجية النواب»: مصر لن تسمح بتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين

قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية مواقفها ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ومن خلال الجهود المصرية على المستوى الإقليمي والدولي وتصريحات القيادة السياسية المصرية، تؤكد ثوابت غير قابلة للتفاوض أو المساس أو التلاعب بها، لافتا إلى أن ما أكدته مصر بأن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، يشير للثوابت المعلنة سابقا.

أرض سيناء جزء من تاريخ التضحيات

وأوضح «الخولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر متضامنة مع الشعب الفلسطيني، فيما يواجهه من حرب دموية بشعة استخدمت فيها كل أصناف التعدي والاختراق للقانون الدولي في ظل غطاء أعطته أطراف دولية للكيان المحتل ساعده في القيام بجرائمه دون ردع أو محاسبة حتى الآن، مشيرا إلى أن أرض سيناء ليست فقط جزء من الأراضي المصرية التى لم نسمح بالمساس بها، لكنها جزء من تاريخ التضحيات المصري، وعليها استشهد الآلاف من المصريين من أجل تحريرها.

التهجير القسري للفسلطينيين

وأشار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المصريين لن يسمحوا بالمساس بالأراضي المصرية بأي شكل من الأشكال، ومصر عبر دورها التاريخي في دعم القضية لم ولن تسمح في تنفيذ ما يخطط له الكيان المحتل من تنفيذ التهجير القسري للفسلطينيين خارج الأراضي المحتلة، وتأتي القمة الثلاثية، لتأكيد هذا الرفض للمخطط الذي يهدف لترحيل الفلسطينيين لسيناء والأردن وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ماأعلنه المتطرفون الذين يحكمون إسرائيل، ويجب محاكمتهم على هذه الجرائم.