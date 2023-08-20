طارق الخولي: قانون حرية تداول المعلومات سيخرج للنور قريبا

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني وجد العديد من المعوقات فيما يتعلق بتداول المعلومات، وهناك بشرة خير بخروج قانون تداول المعلومات للنور قريبا، ومن ثم فهي نقطة هامة لإتاحة المعلومات اللازمة للأبحاث العلمية والأغراض البحثية.

التأخر في سفر الأكاديميين

وأضاف «الخولي»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا لايف»، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن الحوار الوطني بحث فكرة التأخر في الأمور الإجرائية المتعلقة بتبادل الوفود والسفر ما بين الأكاديميين المصريين والأجانب، وهذه من الأمور التي تحتاج إلى تسريع الوتيرة.

ولفت إلى أن إحدى التوصيات في الحوار الوطني؛ ما يتعلق بعدم الاستفادة القصوى من علمائنا في الخارج لتطوير البحث العلمي في مصر، وهذه إحدى التوصيات التي تحدث عنها في الجلسة بتعظيم دور وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بوجود دور أكبر لعلمائنا في الخارج في دعم البحث العلمي في مصر.

دور أكبر لوزارة التعاون

وأوضح أن وزارة التعاون الدولي، من الممكن أن تؤدي دورا أكبر في جلب المنح الخاصة بالبحث العلمي وتعظيم الدولة في إبرام الاتفاقيات الخاصة البحث العلمي مع الشركاء مع مختلف الدول.