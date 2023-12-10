طارق الخولي: إقبال الناخبين على اللجان يعكس مستوى الوعي السياسي

قال النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشهد مشاركة المصريين في اللجان الانتخابية اليوم، يعبر عن وعي ديمقراطي، لافتا إلى أن إقبال المصريين سيكون مستمرا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح «الخولي» في تصريح لـ«الوطن»، أن المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية ضرورة لا بد منها، مصرحًا بأن المشاركة في أي استحقاق انتخابي، حق دستوري وواجب وطني يجب الاضطلاع به.

وأكد نائب التنسيقية، أن مختلف لجان الانتخابات على مستوى الجمهورية شهدت إقبالا كبيرا في أول أيام الانتخابات، من مختلف فئات الشعب والشخصيات العامة، بما يؤكد أن الشعب المصري على قدر كبير من المعرفة بحقوقه الدستورية.