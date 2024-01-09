رئيس جامعة السويس يوجه بتهيئة الأجواء للطلاب في امتحانات «الترم الأول»

وجه الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، بضرورة تهيئة الأجواء الامتحانية داخل لجان الامتحانات «الترم الأول» مؤكدا أن إدارة الجامعة تعمل على تذليل أي صعوبات أو مشكلات قد تحدث أمام الطلاب.

وتفقد رئيس جامعة السويس عددا من اللجان الامتحانية بكلية التربية، بهدف التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة، وأنظمة الإمتحانات المقررة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة الجامعة، مستفسرا من بعض الطلاب عن مدى ما توفره الكلية من امكانات لأجل خروج الامتحانات على الوجه الأمثل.

وانطلقت اليوم فعاليات الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول بجامعة السويس.