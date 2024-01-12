كشفت الأرصاد الجوية، موعد تحسن الطقس وانتهاء نوة الفيضة الكبرى على مدينة الإسكندرية بالإضافة إلى باقي المحافظات المتضررة، والتي سيكون معها تحسن الأجواء بعد الموجة الباردة والأمطار التي تضرب البلاد في هذا التوقيت خلال النوة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية موعد انتهاء نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية والمحافظات بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي سيكون معها فرصة للتنقل والتنزه بسهولة ويسر.

موعد انتهاء نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية والمحافظات

وحددت هيئة الأرصاد الجوية موعد انتهاء نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية والمحافظات، يوم الثلاثاء المقبل 16 يناير، كونه اليوم الأول بدون أمطار منذ بداية نوة الفيضة الكبرى التي بدأت يوم الأربعاء وتستمر 6 أيام وفقا لجدول هيئة ميناء الإسكندرية وهو التوقع الذي يتشارك فيه كلاهما.

آخر أيام نوة الفيضة الكبرى

وبذلك يكون يوم الاثنين المقبل آخر أيام نوة الفيضة الكبرى والتي تشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% وهو أقل معدل لها منذ بدايتها وبالتحديد على المحافظات المطلة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

نوة الفيضة الكبرى بدأت مبكراً

وبتلك المؤشرات تكون قد بدأت نوة الفيضة الكبرى يومين مبكرًا عن توقيتها المعتاد في جدول هيئة ميناء الإسكندرية، إذ بدأت 10 يناير بينما كان المتوقع 12 يناير فيما تستمر لمدة 6 أيام من الموعد الفعلي لانطلاقها.