ضبط 67 مخالفة متنوعة في مجال المخابز و الأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن تمكن إدارة الرقابة التموينية وإدارة الرقابة التجارية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من بندر ميت غمر، والمطرية، وتمي الأمديد، وأجا، ونبروه.

حملات بمحافظة الدقهلية على الأسواق والمخابز

وأضاف «دايرة»، أن المديرية تمكنت من ضبط نحو 67 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بمحافظة الدقهلية بناء على تعليمات الدكتور الوزيرعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أن الحملات أفادت بتحرير 29 مخالفة في الرقابة على المخابز و38 في الرقابة على الأسواق وبيانها كالآتي المخابز:

- 2 محضر عدم وجود سجل.

- 5 محضر تصرف في دقيق بقيمة 95 شيكارة

- محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات .

-13 محضرا نقص وزن ما بين 10-19 .

- 19 محضرا عدم إعلان عن الأسعار.

- 9 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- 1 محضر ذبح خارج السلخانة.

- 2 محضر سلع بدون فواتير.

- محضر غش تجارى .

- محضر عدم وجود سجل صناعي.

- 3 محاضر سلع مجهولة المصدر.

- 1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر.

- 1 محضر تبديد حرز بقيمة 2 طن زيت خليط.