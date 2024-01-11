أستاذ دراسات بيئية: البيانات الخضراء تستخدم الطاقه المتجددة وتقلل التلوث

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، إن المراكز التقليديه للبيانات الخضراء، تحتوي على الخوادم، وهي أجهزه حاسبات إلكترونية تعمل لفترة طويلة بالإنترنت، لكي تحافظ على البيانات لإدارتها وتخزينها ونشرها وتداولها.

طاقه المحطات الشمسية

أوضح «سمعان» خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه البيانات التقليدية، تستخدم الفحم والبترول، ما يترتب على عملها لفترة طويلة دون فصلها، استخدم طاقة واستهلاك مياه أكثر، وبالتالي ازدياد معدل التلوث، ومن هنا جاءت فكرة البيانات الخضراء التي تستخدم الطاقه المتجددة، وبالتالي تقلل من البصمة الكربونية للشركات التي تعمل في هذا المجال.

وأضاف «سمعان»، أن مصر من أول البلاد على مستوى العالم، التي بدأت في وضع بروتوكولات تعاون مع بعض الشركات لهذا الأمر، لوجود وفرة من طاقه الرياح وطاقة المحطات الشمسية، لاستخدامها في هذه المراكز التي تُنشأ في مصر.

مراكز البيانات الخضراء

وتابع «أستاذ الدراسات البيئية»، أن مراكز البيانات الخضراء تعتمد على استراتيجية واحدة، وهي البناء المستدام لتقليل استخدام الطاقة والتبريد بطريقة أفضل وإداره النفايات الإلكترونية، وبالتالي هذه الإستراتيجية لها مؤشرات يتم قياسها بكفاءة أقل للطاقة، وكربون ومؤشر مياه أقل.