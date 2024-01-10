«الطاقة الجديدة والمتجددة»: مشروع الرياح بخليج السويس يوفر 850 ألف طن وقود

قال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديد والمتجددة، إن اتفاقية مشروع إنتاج طاقة الرياح بخليج السويس وجبل الزيت، تم الاتفاق فيها بتحالف مصري سعودي، لإنشاء مشروع طاقة رياح بقدرة 1100 ميجا وات، لافتا إلى أن هذه القدرة تكفي لتغذية نحو مليون منزل بالطاقة الكهربائية اللازمة.

توفير وقود بنحو 850 ألف طن سنويا

وأضاف «الخياط» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، أن المشروع ينتج 4.7 مليارات كيلو وات ساعة من الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن المشروع يوفر وقودا بنحو 850 ألف طن سنويا.

مكاسب بالجملة من المشروع الجديد

وأردف الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديد والمتجددة، أن المشروع يستهدف توفير الوقود وخاصة الغاز الطبيعي للاستخدامات المحلية سواء في صناعات الأسمدة أو البتروكيماويات، وبالتالي تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي أو تصديره ليكون مصدرا للعملة الصعبة.

خفض الانبعاثات بنسبة 2.4 مليون طن

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديد والمتجددة، أن المشروع الجديد يساهم في خفض الانبعاثات بنسبة 2.4 مليون طن من ثان أكسيد كربون، لافتا إلى أن القارة الإفريقية بأكملها تساهم بنسبة أقل من 3 % من الانبعاثات العالمية والتي تسببت فيها الدول المتقدمة خلال الثورة الصناعية وما بعدها.