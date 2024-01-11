فتح باب التقدم لحجز محلات سوق الجملة الجديدة ببرج العرب في الإسكندرية

قررت محافظة الإسكندرية، فتح باب تقديم الطلبات لحجز محلات سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب الجديده بغرب الإسكندرية، ويتضمن السوق الجديد 2000 محل مقسمين على 10 هناجر بكل هنجر 200 محل، وتم إعطاء الأولوية لتجار سوق الجملة للخضر والفاكهة بسوق الحضرة، وكذلك تجار سوق العامرية.

إنشاء المحلات بسوق الجملة الجديد بنظام عالمى

وقد تم إنشاء المحلات بسوق الجملة الجديد بنظام عالمى، حيث أتاحت المساحة الكبيرة التي تم تخصيصها للسوق من التوسعة فى الإنشاءات ليتسع لعدد تجار سوق الجملة بالحضرة، وسوق الجملة بالعامرية، وتواجد عدد كبير من المحلات لمن يرغب من المواطنين بفتح محل سواء بسوق الجملة الجديد أو سوق التجزئة الملحق بة، وتم إنشاء المحلات على مساحة 100متر للمحل، مع ترك رصيف كبير أمام المحل بطول 65 مترًا، وبعرض 10 أمتار إلى جانب الخدمات الملحقة بالسوق.

إنشاء 13 هنجر بإجمالى 208 محل كسوق للتجزئة

وتضمن سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب بغرب الإسكندرية، إنشاء 13 هناجر بإجمالى 208 محلات كسوق للتجزئة بمساحة 26 مترا للمحل، كما تم إنشاء هنجر كمنفذا للبيع، وهنجر للتعبئة والتغليف، وهنجرين ثلاجات تسع الثلاجة 1000 طن من الخضروات والفاكهة.

وقررت محافظة الإسكندرية إعطاء أولوية الحجز للتجار المرخص لهم بسوقي الحضرة والعامرية، وتم تحديد موعد لتجار العامرية ليبدأ تقديم طلباتهم من الإثنين المقبل 15 يناير ولمدة شهر، ولتجار الحضرة من الخميس 19 فبراير حتى 21 مارس 2024، على أن تقدم الطلبات بديوان عام محافظة الإسكندرية بالإدارة العامة لخدمة المواطنين من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً.