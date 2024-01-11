«صحة سوهاج» تستجيب لـ98% من الشكاوى الواردة للمنظومة الحكومية

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تلقى مديرية الصحة بسوهاج 1770 شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية، والإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة المصرية.

شكاوى صحة سوهاج وحل 98%منها:.

وأوضح وكيل صحة سوهاج أن الشكاوى جاءت كالآتي:

_1358 شكوى وردت عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

_304 شكاوى وردت من ديوان عام المحافظة.

_108 شكاوى استقبلها مكتب وكيل وزارة الصحة وإدارة العلاقات العامة.

وأوضح مدير صحة سوهاج، أنه تمت الاستجابة إلى 1736 شكوى بواقع 98٪ لافتاً إلى أن هناك 34 شكوى جاري فحصها والعمل على حلها.

حل شكاوى المواطنين بصحة سوهاج

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج حرصه على خفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى والتعامل معها وذلك حرصاً على معدلات رضاء المواطنين، مشيراً إلى المتابعة الدائمة والفعالة لمكاتب خدمة المواطنين بالإدارات الصحية والمستشفيات المختلفة.

كما أشار وكيل صحة سوهاج أن القطاع الصحي يشهد عصرا ذهبيا خلال هذه الفترة على جميع المستويات سواء التجهيزات الطبية والأجهزة وكذلك الكوادر البشرية وتدريبها.

رابط الشكاوى بصحة سوهاج

جدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى الخاصة بهم من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة من هنا وتطبيق في خدمتك على الهاتف المحمول، والذي يتيح تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى، والتسجيل برقم سري يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات في الشكوى المقدمة -الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذي يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقي الشكاوى.-البريد الإلكتروني info@shakwa.eg أو مسح QR Code