«صحة سوهاج»: فحص نصف مليون مسافر بالحجر الصحي خلال 2023

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزاره الصحة بسوهاج فحص 579 ألف و345 مسافرا بين قادم و مغادر من وإلى عدد من الدول العربية والأجنبية على متن 4 آلاف و871 رحلة جوية خلال العام المنصرم 2023.

الكشف علي 2326 مسافرا

وأضاف وكيل صحة سوهاج، أنه تم الكشف علي 2326 مسافرا من خلال عيادة الحجر الصحي بصالتي الوصول والمغادرة.

ولفت إلى أن الفريق الطبي بالحجر الصحي بمطار سوهاج يقوم بالإشراف الصحي الكامل علي التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالطائرات وغيرها من الأعمال الصحية التي تخصه.

فحص المسافرين بجميع المطارات

وأوضح أنه تم تزويد قسم الحجر الصحي بمطار سوهاج الدولي بأحدث أجهزة الفحص المتخصصة بفحص المسافرين بجميع المطارات وذلك ضمن إجراءات الدولة المصرية التي تتخذها لرفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمسافرين بالمطارات.