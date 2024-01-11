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بعد تألقها بدور «ورد» في مسلسل حالة خاصة.. من هي شهد الشعراوي؟

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:00 م | الخميس 11 يناير 2024
 شهد الشعراوي 

 شهد الشعراوي 

نجحت الفنانة شهد الشعراوي في لفت أنظار الجميع لها، عقب ظهورها في الحلقة الثالثة بمسلسل «حالة خاصة»، إذ تجسد مغنية ورقاصة تدعي «ورد»، واستخدمها أحد الاشخاص لوقوع زوج غادة غادل في الفخ، لتدخل فى صراع مع الأخيرة.

أبرز المعلومات عن شهد الشعراوي بعد ظهورها في حالة خاصة

ويرصد «الوطن» بالتزامن مع هذا الظهور اللافت، أبرز المعلومات التيى تجيب عن سؤال من هي هاجر السراج؟

شهد الشعراوي بدأت حياتها الفنية بكونها ضمن ثلاثي فرقة «يانج فاروز Young Pharoz».

- لفتت أنظار العالم العربي بمشاركتها الخاطفة في برنامج المواهب «إكس فاكتور»، إذ نالت استحسان النجمة اللبنانية كارول سماحة التى اختارتها في فريقها.

- ثم دخلت المجال الإذاعي  عن طريق انضمامها لراديو إينرجي.

- أطلقت أول أغنية لها عام 2020 تحت عنوان «بيبان الخوف».

- استمرت شهد الشعراوي فى اطلاق العديد من الاغاني طوال الفترة الماضية.

- تعد مشاركتها بمسلسل حالة خاصة هي التجربة التمثيلية لها.

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