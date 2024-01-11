الجمهور يشيد بالحلثة الثالثة من مسلسل حالة خاصة: «التمثيل كأنه حقيقي»

إشادات عديدة نالها الفنان طه دسوقي والحلقة الثالثة من مسلسل حالة خاصة، الذي يذاع كل اسبوع علي منصة Watch it.

ونشر طه دسوقي عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لقطات من الحلقة معلقًا: «نديم معندوش مشكلة في حل أي قضية بس مشكلته مش هيعرف يترافع».

وانهالت تعليقات الجمهور عليه، والتي جاءت كالتالي: «بس والله ممتاز في المرافعة، حضرتك يا أستاذ طه قصدي يا نديم»، وعلق «آخر طريقتك وعفويتك في ديالوج فرقة المصريين على ترابيزة العشا خلى الواحد يدمع.. ممتاز»، وقال آخر: «مبروك كسبت القضية أنت ذكي ماشاء الله»، وقال تعليق: «التمثيل طالع كأنه حقيقي».

أبطال مسلسل «حالة خاصة»

ويضم مسلسل «حالة خاصة » مجموعة من نجوم الفن أبرزهم : طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان وأدهم النحاس، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.