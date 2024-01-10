استعدوا لأحداث شيقة.. طرح الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل حالة خاصة

ينتظر قطاع كبير من الجمهور عرض الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل حالة خاصة، اليوم الأربعاء، بطولة طه الدسوقي وغادل عادل، عبر منصة WATCH IT، والذي استحوذ على اهتمام قطاع كبير من الجمهور، بعد عرض أول حلقتين منه الأسبوع الماضي، ما جعله يتصدر محركات البحث المختلفة عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.

ولتشويق الجمهور حول أحداث الحلقيتن الثالثة والرابعة، نشرت منصة WATCH IT البرومو الدعائي لهما عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» مصحوبًا بتعليق: «خليكوا مستعدين لتفاصيل وأحداث شيقة وممتعة ماينفعش تفوتك في الحلقات اللي جاية، اتفرج على مسلسل حالة خاصة من أعمال WATCH IT الأصلية».

قصة مسلسل حالة خاصة

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة، حول شخصية الشاب نديم خريج كلية الحقوق، الذي منعته إصابته بطيف التوحد من التعيين كمعيد في جامعته، رغم تفوقه الدراسي، لذا يقرر أن يبحث عن تدريب في إحدى مكاتب المحاماة، بتشجيع من أحد أصدقائه، وهو مكتب المحامية أماني النجار، التي تقوم بدورها الفنانة غادة عادل.

أحداث الحلقتين الثالثة والرابعة لمسلسل حالة خاصة

تتطور الأحداث في الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل حالة خاصة، المقرر عرضهما اليوم الساعة 12 بعد منتصف الليل، على منصة WATCH IT، من خلال منح نديم عدد من القضايا للمشاركة في حل لغزها والتي سيثبت براعته وذكائه فيها، وتبدأ علاقة حب بينه وبين زميلته في مكتب المحامي رام الله، التي تقدم دورها الفنانة الشابة هاجر السراج.

يشارك في بطولة مسلسل حالة خاصة الفنان طه الدسوقي والفنانة غادة عادل والفنان حسن أبوالروس والفنانة هاجر السراج والفنان نبيل على ماهر والفنان على السبع والفنان أحمد، والمسلسل من إخراج عبدالعزيز النجار.