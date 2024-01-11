مشاهير الإعلام والسينما في مسلسل «حالة خاصة».. بينهم إسعاد يونس

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل «حالة خاصة»، والذي يعرض على منصة «watch it»، أحداث مثيرة، وتم ذكر أسماء عدد كبير من المشاهير، ذات بصمة بالمجتمع، حيث يستعرض المسلسل العديد من القضايا المهمة بالمجتمع التي تخص مرضى التوحد، الذين يعانون منه في صمت، وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، أسماء المشاهير الذين تم ذكر اسمهم في مسلسل «حالة خاصة»

منى الشاذلي

تداول اسم الإعلامية منى الشاذلي خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل «حالة خاصة»، من خلال ذكر اسمها في مشهد حواري بين المحامية أماني النجار، وفتاة تدعى «ورد»، والتي جسدتها الفنانة شهد الشعراوي، حيث ورطت «ورد» زوج أماني النجار بواقعة خيانة، ولكي تتخلص منها المحامية، قدمت لها عرضًا بالغناء والاحتراف بالخارج، وحاولت ورد أن تبرر سبب التورط في الخيانة، لترد عليها أماني النجار قائلة : «أنتي هتحكيلي قصة حياتك، الصعبانيات دي تروحي تحكيها لمنى الشاذلي، مش في مكتب محاماة أماني النجار».

إسعاد يونس

كما ذكر اسم الإعلامية إسعاد يونس بالحلقة الثالثة من مسلسل «حالة خاصة»، حين حاول زوج أماني النجار، والذي يجسده الفنان أحمد طارق، أن يصالحها ويقابلها في مطعم، على أنغام أغنية «لما البحر كان أزرق»، لفرقة المصريين للموسيقار الكبير هاني شنودة، ويقوم أحمد طارق بسرد نشأة الفرقة وكيفية صعودها وبداياتها، من خلال مقطع للموسيقار هاني شنودة، الذي حل ضيفًا ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وحديث الإعلامية له، قائلة: «وشك حلو يا هاني كل بنت تشتغل معاك في فرقة المصريين تتجوز».

عادل إمام

واستعان بطل العمل «نديم أحمد»، والذي يجسده الفنان طه دسوقي، بالزعيم عادل إمام، من خلال مشهد بفيلم «الأفوكاتو»، والذي حاول خلاله التعلم منه في المرافعة، لأنه يشعر بعدم الثقة أثناء المرافعة في المحكمة، ويحاول تدريب نفسه بشكل مختلف وأقوى.

أحمد زكي

ولم يكتف بطل العمل نديم أحمد، باللجوء إلى فيلم «الأفوكاتو»، ولكنه قرر أن يستعين أيضًا بالفنان أحمد زكي من خلال فيلم «ضد الحكومة»، والتي تميز خلالها بقوة الأداء والشخصية، بعدما نصحه صديقه بذلك، والذي يجسده الفنان نبيل علي ماهر، بضرورة التدريب على الثقة بالنفس، والمرافعة القوية، لإثبات حجته داخل المحكمة.