نائب رئيس اتحاد العمال: الإقبال العالمي على عمالتنا تتويج لجهودنا في بناء الدولة

أرجع مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، زيادة الطلب والإقبال على العمالة المصرية من أوروبا والولايات المتحدة، إلى ما بذلته هذه العمالة من جهد في بناء الدولة، ما يعد تتويجاً لهذا الجهد والعرق.

«البدوي»: ليبيا استعانت بالعمالة المصرية في خطتها لإعادة الإعمار

وأضاف «البدوي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ دول مثل ليبيا والعراق في فترات الاستقرار السياسي، طلبت الاستعانة بـ العمالة المصرية في عمليات إعادة الإعمار والتشييد والبناء، وبالتالي الإقبال من أوروبا على عمالتنا يستند إلى نجاحات كبيرة في هذا الملف.

استراتيجية الدولة لتأهيل العمالة لسوق العمل الأوروبي

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر: «وفقاً لتقارير دولية، فإنَّ الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تخططان لتوفير وخلق حوالي 100 مليون فرصة عمل حتى عام 2040، وهناك وضع خاص للعمالة المصرية في أوروبا، وفقاً لتقرير صدر بحقهم، ومن بين ما تتضمنه وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، هو تمكين نحو 3 ملايين شاب مصري من العمل بالخارج، هناك استراتيجية للدولة لتأهيل العمالة لتتناسب مع متطلبات سوق العمل بدول الاتحاد الأوروبي».

واستطرد: «الإقبال على العمالة المصرية يعد تتويجاً أيضاً للنهضة التعليمية الفنية التي تمت في مصر، سواء الجامعات التكنولوجية أو المدارس الفنية، بجانب مرحلة النهضة العمرانية التي أثبتت فيها جدارتها».