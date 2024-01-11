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الولايات المتحدة تشكر مصر لتسهيل خروج المواطنين الأجانب عبر معبر رفح

كتب:

محمد عبدالعزيز
08:46 م | الخميس 11 يناير 2024
معبر رفح

معبر رفح

قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تشكر مصر على دورها في تسهيل الخروج الآمن عبر الحدود للمواطنين الأمريكيين والأجانب الآخرين العالقين في قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عبر منصة «إكس»، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش خلال زيارته للقاهرة اليوم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أكد معارضة واشنطن للتهجير القسري للفلسطينيين ودعمها للسلام الإقليمي الدائم.

«بلينكن» في الشرق الأوسط

وكان أنتوني بلينكن ناقش خلال زيارته لدولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن جولته بالشرق الأوسط، جهود واشنطن المستمرة لزيادة الحماية والمساعدة الإنسانية للمدنيين، والعمل على إعادة المحتجزين.

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بقلم محمد عبدالعزيز