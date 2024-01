الولايات المتحدة تشكر مصر لتسهيل خروج المواطنين الأجانب عبر معبر رفح

قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تشكر مصر على دورها في تسهيل الخروج الآمن عبر الحدود للمواطنين الأمريكيين والأجانب الآخرين العالقين في قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عبر منصة «إكس»، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش خلال زيارته للقاهرة اليوم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أكد معارضة واشنطن للتهجير القسري للفلسطينيين ودعمها للسلام الإقليمي الدائم.

We thank Egypt for its role in facilitating the safe cross-border exit of U.S. and other foreign nationals via Rafah. @SecBlinken was in Cairo today to discuss the U.S. commitment to increase humanitarian aid into Gaza, our opposition to the forced displacement of Palestinians,…