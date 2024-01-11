تفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى مصنع مجموعة حديد عز (صور)

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بزيارة مصنع شركة حديد عز بالمنطقة الاقتصادية. رافق رئيس الوزراء، اليوم الخميس خلال الزيارة كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس. أثناء الزيارة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي فرن الصهر الجديد الذي تم إضافته للمصنع في عام ١٫٦ مليار جنيه، والذي نتج عنه زيادة إنتاج الصلب في المصنع بحوالي ٥، بتكلفة استثمارية ٢٠٢٣ مليون طن، يتم توجيهها بالكامل للتصدير. خلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى عرض قدمته أ. عفاف أحمد عز، نائب العضو المنتدب، ورئيس قطاع تطوير الأعمال بمجموعة عز الصناعية، أشارت فيه إلى بلوغ إجمالي ،٢٠٢٣ مليون طن من الصلب في عام ٦٫٢ مليار دولار، بإجمالي إنتاج ٥٫٩استثمارات المجموعة مما جعلها أكبر خلال العرض الإشارة إلى بلوغ صادرات ً ج للصلب في العالم العربي. تم أيضا ِ نت ُم ٢٠٢٣ مليار دولار في عام ١٫٥الشركة عن ً فضلا ، ر الصناعي الأكبر في مصر ِدَصُ مما جعلها الم ، آلاف عامل في جميع مصانعها في الإسكندرية، والسويس، ومدينة السادات، ١٠توظيف الشركة لـ والعاشر من رمضان. ميجاوات لتشغيل ٢٠٠ الإشادة بسرعة موافقة المجلس الأعلى للطاقة على تخصيص ً تمت أيضا فرن الصهر الجديد للشركة، مما يؤكد استفادة الصناعة المصرية من الاستثمارات التاريخية التي قامت بها الدولة في مجال الطاقة في السنوات الماضية.

في نفس السياق، تم التأكيد على استفادة الشركة (التي مليون طن في مصانعها في العام القادم، ما بين مواد خام وإنتاج نهائي)، من ١٦ستقوم بتداول الاستثمارات الضخمة التي تتم في الموانئ وشبكة الطرق، والتي تعتبر متطلب رئيسي لتداول هذا الكم من المواد الخام والإنتاج.

في ختام الزيارة تم عرض الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة، في إطار تخطيطها لاستثمار مليون يورو لإنتاج ألواح الصلب، لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدي.

كما شهد د. مدبولي ٩٠٠ وهو قطاع جديد بدأت مجموعة عز في ، لجهاز تنفس صناعي تقوم الشركة بالبدء في تصنيعه، وهو قطاع جديد بدأت مجموعة عز فى الاستثمار فيه مؤخرًا.