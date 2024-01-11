فريق أسوان لذوي الهمم يحصد 10 ميداليات في ألعاب القوى البارالمبية 2024

تمكن فريق نادي أسوان لذوي الاحتياجات الخاصة من تحقيق إنجازات جديدة خلال مشاركته في السلسلة الأولى من بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية 2024، التي أقيمت في مدينة القاهرة بملعب الجامعة الأمريكية على مدار 3 أيام، من 9 يناير إلى 11 يناير الحالي، وتمكن الفريق من الفوز بـ3 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية في مختلف الفعاليات التي شملتها البطولة.

وأشاد المستشار عبدالفتاح سليمان عبدالله رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان، بالنجاح الكبير الذي حققه الفريق، مؤكداً أن أبطال النادي حققوا تقدمًا كبيرًا في البطولة التي تنظمها اللجنة البارالمبية المصرية.

وتمكن أعضاء الفريق من التألق في عدة فعاليات، حيث حصدوا المركز الأول والثاني في رمي الرمح للبنات الصم، والمركز الثاني في سباق الجري على مسافة 100 متر للأقزام، كما نجحوا في الفوز بالمركز الأول في رمي الجلة للرجال.

وبهذه النتائج ارتفع إجمالي عدد الميداليات التي حصل عليها فريق ألعاب القوى إلى 4 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية.

من جانبه، أكد إبراهيم العجمي، المستشار الإعلامي لنادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان، أن المجموعة استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة تعزز مكانة الرياضة في المحافظة، موجها الشكر لبعثة النادي، كابتن محمود أبو القاسم وكابتن صابر النجار، ولجميع الداعمين من أعضاء مجلس الإدارة، الذين ساهموا في تحقيق هذه الإنجازات.

أسماء الفائزين بالميداليات في البطولة البارالمبية

وتنشر «الوطن» أسماء الفائزين بالميداليات في البطولة البارالمبية لألعاب القوى 2024.

1. وئام عادل: تحقيق المركز الثاني في سباق 200 متر، والمركز الثالث في سباق 200 متر، ويعاني من إعاقة حركية.

2. آية عبدالوهاب: تحقيق المركز الأول في سباق 200 متر، والمركز الثاني في سباق 200 متر، وهي من ذوي القصر في القامة.

3. أمنية رمضان: تحقيق المركز الثاني في سباق 200 متر.

4. محمد بهاء: تحقيق المركز الأول في رمي الرمح والمركز الثالث في دفع الجلة، ويعاني من إعاقة حركية.

5. هبة يوسف: تحقيق المركز الثالث في رمي القرص، والمركز الثاني في دفع الجلة، وهي لاعبة فري.

6. عائشة عليان: تحقيق المركز الأول في رمي الرمح.

7. فاطمة محمد: تحقيق المركز الثالث في رمي الرمح.